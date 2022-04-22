Антонов назвал ошибкой приостановку статуса РФ как наблюдателя при ОАГ
Решение о приостановлении статуса России как постоянного наблюдателя при Организации американских государств (ОАГ) — серьезная ошибка, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. Слова дипломата приводятся в Telegram-канале диппредставительства.
Ранее ОАГ на внеочередном заседании решила лишить Россию статуса постоянного наблюдателя, сообщает телеканал «360». Мера будет действовать до тех пор, пока не будет прекращена российская спецоперация на Украине и не выведены войска РФ с украинской территории.
«Мы считаем серьезной ошибкой принятие резолюции. Задача любой международной структуры — объединять государства в решении насущных проблем, которых в регионе более чем достаточно», — указал Антонов.
Дипломат подчеркнул, что российскому представителю при ОАГ не дали возможность выступить на заседании, пишет Ura.ru.
По словам посла, РФ «отдавала все силы и возможности» достижению целей организации. Антонов добавил, что на партнеров России в Латинской Америке оказывается «беспрецедентное давление» со стороны США и их союзников.
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