Антонов назвал ошибкой приостановку статуса РФ как наблюдателя при ОАГ

Ранее ОАГ на внеочередном заседании решила лишить Россию статуса постоянного наблюдателя, сообщает телеканал «360». Мера будет действовать до тех пор, пока не будет прекращена российская спецоперация на Украине и не выведены войска РФ с украинской территории.

«Мы считаем серьезной ошибкой принятие резолюции. Задача любой международной структуры — объединять государства в решении насущных проблем, которых в регионе более чем достаточно», — указал Антонов.

Дипломат подчеркнул, что российскому представителю при ОАГ не дали возможность выступить на заседании, пишет Ura.ru.

По словам посла, РФ «отдавала все силы и возможности» достижению целей организации. Антонов добавил, что на партнеров России в Латинской Америке оказывается «беспрецедентное давление» со стороны США и их союзников.

