Антонов назвал неправомерным желание США увязать переговоры по ДСНВ с инспекциями

Увязка Вашингтоном переговоров по Договору по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) с возобновлением инспекций ядерного оружия неправомерна, заявил посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов. Об этом сообщается в Telegram-канале российского посольства.

«Американская сторона в искаженном свете интерпретирует значение диалога по контролю над вооружениями, в том числе по выработке нового соглашения на замену ДСНВ», — подчеркнул дипломат.