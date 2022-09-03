Антонов назвал неправомерным желание США увязать переговоры по ДСНВ с инспекциями
Увязка Вашингтоном переговоров по Договору по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) с возобновлением инспекций ядерного оружия неправомерна, заявил посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов. Об этом сообщается в Telegram-канале российского посольства.
«Американская сторона в искаженном свете интерпретирует значение диалога по контролю над вооружениями, в том числе по выработке нового соглашения на замену ДСНВ», — подчеркнул дипломат.
Антонов указал, что возобновление инспекций осложняется антироссийской санкционной политикой США. Де-факто проведение Москвой проверок на американской территории блокировано на фоне отсутствия нормального авиасообщения между двумя странами, закрытия воздушного пространства Европы для российских самолетов, препятствования выдаче транзитных виз инспекционным группам и летным экипажам.
«Вместо вводящих в заблуждение вбросов в СМИ призываем США продолжить взаимодействие по дипломатическим каналам в целях скорейшего возобновления инспекционных мероприятий на предусмотренной ДСНВ паритетной основе», — заключил дипломат.
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