Антона Науменко назначили временно исполняющим обязанности главы Кургана

Антон Науменко назначен временно исполняющим обязанности главы Кургана, сообщили власти.

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По данным Telegram-канала Ural Mash, Науменко давно хотели назначить на эту должность, но тот отказывался. В этот раз губернатор смог его уговорить. Отмечается, что до работы во власти Науменко был профессиональным хоккеистом. Мужчина играл за команды «Зауралье-2» и «Зауралье».

Ранее, 27 апреля, стало известно, что временно исполняющая обязанности главы Кургана Анастасия Аргышева ушла в отставку по собственному желанию, ее обязанности передали главе департамента соцполитики Юлии Гурьяновой, но уже 2 мая чиновница написала заявление по собственному желанию, отмечает RT.

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ФОТО: Екатерина Сычкова/URA.RU/ТАСС
ТЕГИ:Отставки И НазначенияПолитикаКурганская Область

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