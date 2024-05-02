Антона Науменко назначили временно исполняющим обязанности главы Кургана
Антон Науменко назначен временно исполняющим обязанности главы Кургана, сообщили власти.
По данным Telegram-канала Ural Mash, Науменко давно хотели назначить на эту должность, но тот отказывался. В этот раз губернатор смог его уговорить. Отмечается, что до работы во власти Науменко был профессиональным хоккеистом. Мужчина играл за команды «Зауралье-2» и «Зауралье».
Ранее, 27 апреля, стало известно, что временно исполняющая обязанности главы Кургана Анастасия Аргышева ушла в отставку по собственному желанию, ее обязанности передали главе департамента соцполитики Юлии Гурьяновой, но уже 2 мая чиновница написала заявление по собственному желанию, отмечает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru