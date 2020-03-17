Антивирусная психотерапия высшего уровня

Ситуация с коронавирусом в России в целом находится под контролем, несмотря на высокий уровень риска. Так оценил положение дел Владимир Путин, выступая на совещании с членами правительства. Вместе с тем, по его словам, «нужно исключить поводы для вредных и пустых слухов и спекуляций», обеспечив граждан всей полнотой информации об угрозе, с которой столкнулась страна. Ранее этим днем глава государства в компании премьера Михаила Мишустина и мэра Москвы Сергея Собянина посетил информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом, где ему показали систему контроля за поставками продуктов в магазины и за стоимостью продуктовых корзин. Премьер-министр доложил, что ситуация с поставками «очень стабильная», и правительство в режиме онлайн следит за ценами на товары первой необходимости. Владимир Путин призвал россиян не покупать продукты впрок: «Главное, чтобы люди понимали, что [ситуация] надежная, чтобы не тратили деньги на продукты, которые потом приходится выбрасывать», - сказал глава государства. А на коллегии Генпрокуратуры в тот же день Владимир Путин поручил надзорному ведомству выявлять факты завышения цен и бороться с этим.

Тем временем, число заболевших коронавирусом в России до 114 человек, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Новые случаи заболевания зарегистрированы за последние сутки сразу в 15 регионах страны. Вакцину от нового коронавируса уже начали тестировать в Новосибирске. ГНЦ вирусологии и биотехнологии «Вектор» разработал 13 вариантов вакцины и приступил к их испытаниям. В июне ГНЦ планирует представить один или два варианта, которые окажутся лучше прочих с точки зрения эффективности и безопасности. Ранее в «Векторе» разработали тест-систему по определению заражения коронавирусом. Работа над вакциной идет и в других странах, в частности, в США и Германии. В США вакцину от коронавируса испытывают на 45 добровольцах. На ее полноценное внедрение американские медики отводят от года до полутора. А в Китае закончили клинические исследования противовирусного препарата для борьбы с жаром у пациентов с коронавирусом. Он сокращает период жара у пациентов с COVID-2019 с 4 дней до 2,5 дней без побочных эффектов, - пишет китайская пресса.

Власти Москвы опровергли планы введения общегородского карантина. Информация о том, что Москва якобы будет закрыта на карантин, не соответствует действительности, и сообщения об этом являются ложью, - заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она призвала руководствоваться официальной информацией оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса в России.

И еще одна позитивная весть для тех россиян, кто из-за коронавируса оказался на карантине. Правительство пересмотрит порядок выдачи и оплаты больничных листов из-за коронавируса, - сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, объяснив это тем, что «помещение граждан под карантин - мера вынужденная и не должна влиять на доходы граждан».

Итак, за больничный не вычтут, дефицита товаров не будет, за ценами присмотрят, вакцину уже тестируют – чего еще желать?! Мойте руки и не скупайте все подряд.

