Антироссийская акция с провокационными лозунгами прошла в Стамбуле
У здания генерального консульства РФ в Стамбуле в ночь на 28 февраля прошла акция протеста, участники которой осуждают Россию за поддержку сирийского президента Башара Асада. Как сообщает турецкое агентство Anadolu, протестующие призвали привлечь к ответственности причастных к гибели турецких военнослужащих в Идлибе.
Ранее сирийские войска нанесли авиаудар по боевикам, наступавших в провинции Идлиб вместе с турецкими военнослужащими. Погибли 33 турка. В Минобороны РФ заявили, что российская боевая авиация в том районе не применялась, и российские военные приняли меры для прекращения огня сирийскими военным, когда узнали о пострадавших военных из Турции.
Как утверждается в материале Anadolu, участники акции протеста выкрикивали лозунги против президента РФ Владимира Путина и фразу «Сирия станет для России могилой».
Отмечается, что полиция Стамбула предприняла безопасности перед Генконсульство России.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Антироссийская акция с провокационными лозунгами прошла в Стамбуле
- Арестована начальница отдела пенсионного обеспечения МВД
- Два российских фрегата с «Калибрами» отправились в Сирию
- Коронавирус COVID-2019 добрался до Белоруссии и Новой Зеландии
- Минобороны РФ отвергло причастность к удару по наступавшим в Сирии туркам