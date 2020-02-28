Антироссийская акция с провокационными лозунгами прошла в Стамбуле

Ранее сирийские войска нанесли авиаудар по боевикам, наступавших в провинции Идлиб вместе с турецкими военнослужащими. Погибли 33 турка. В Минобороны РФ заявили, что российская боевая авиация в том районе не применялась, и российские военные приняли меры для прекращения огня сирийскими военным, когда узнали о пострадавших военных из Турции.

Как утверждается в материале Anadolu, участники акции протеста выкрикивали лозунги против президента РФ Владимира Путина и фразу «Сирия станет для России могилой».

Отмечается, что полиция Стамбула предприняла безопасности перед Генконсульство России.

