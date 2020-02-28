Минобороны РФ отвергло причастность к удару по наступавшим в Сирии туркам

Российская военная авиация не применялась в районе Бехуна в Сирии, где накануне под авиаудар попали турецкие военнослужащие. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве подчеркнули, что никаких подразделений турецкой армии, по утверждениям властей Турции, в этом районе не должно было быть. Тем не менее, попавшие под огонь сирийских войск турецкие военнослужащие находились там вместе с боевиками одной из террористических группировок, вместе с которой предприняли попытку наступления, заявили в Минобороны РФ.

Получив информацию о пострадавший военнослужащих Турции, российская сторона сразу приняла «исчерпывающие меры для полного прекращения огня сирийскими войсками», - приводит телерадиокомпания «Звезда» комментарий Минобороны РФ.

Как напоминает RT, при авиаударе в сирийском Идлибе погибли 33 турецких военнослужащих. В Анкаре назвали атаку в Сирии нападением на Турцию и НАТО.

