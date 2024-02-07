Анонс интервью Карлсона с Путиным набрал более 85 млн просмотров

Ролик размещен во вторник около 22:00 мск. Видео набрало более 85 миллионов просмотров за сутки. Это в полтора раза больше, чем анонс интервью журналиста с бывшим президентом США Дональдом Трампом, который за все время набрал 51 миллион просмотров.

Отметку «нравится» под роликом поставили 475 тысяч пользователей X.

По информации газеты The Wall Street Journal, Карлсон может опубликовать запись интервью с Путиным в четверг, 8 февраля. Издание ссылается на собственные источники.

Ранее Карлсона внесли в базу украинского ресурса «Миротворец» (сайт является экстремистским и по решению суда запрещен в РФ), передает «Радиоточка НСН».

