Западные журналисты выразили сожаление, что Путин дал интервью только Карлсону
Западные журналисты выразили сожаление, что после начала СВО президент РФ Владимир Путин согласился дать интервью только Такеру Карлсону.
В частности, журналист BBC Стив Розенберг в своих соцсетях указал, что его телеканал в течение последних полутора лет направил в Кремль несколько официальных запросов на встречу с российским лидером, однако всяких раз получал отказ.
Аналогичным образом высказалась ведущая CNN Кристиан Аманпур, которая, по её словам, уже не один год пытается получить от Москвы разрешение на интервью с Владимиром Путиным.
Ранее Карлсон заявил, что возьмет интервью у президента РФ, так как американцы «абсолютно не в курсе того, что происходит в России и на Украине», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru