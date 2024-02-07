Западные журналисты выразили сожаление, что Путин дал интервью только Карлсону

В частности, журналист BBC Стив Розенберг в своих соцсетях указал, что его телеканал в течение последних полутора лет направил в Кремль несколько официальных запросов на встречу с российским лидером, однако всяких раз получал отказ.

Аналогичным образом высказалась ведущая CNN Кристиан Аманпур, которая, по её словам, уже не один год пытается получить от Москвы разрешение на интервью с Владимиром Путиным.

Ранее Карлсон заявил, что возьмет интервью у президента РФ, так как американцы «абсолютно не в курсе того, что происходит в России и на Украине», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

