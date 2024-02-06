Анонс интервью Карлсона с Путиным набрал 5 млн просмотров за час

Обращение журналиста Такера Карлсона в соцсети X с анонсом интервью с президентом России Владимиром Путиным набрало более пяти миллионов просмотров за час.

Карлсон предложил Зеленскому дать ему интервью

Публикация появилась на странице Карлсона вечером 6 февраля. Журналист стоит на фоне Кремля и говорит о предстоящем интервью.

Спустя час после публикации видео набрало 5,2 миллиона просмотров.

Карлсон анонсировал скорое интервью с Путиным. Он пообещал, что на его сайте каждый желающий сможет посмотреть беседу с российским лидером без монтажа. Необходимость интервью он объяснил тем, что американцы ничего не знают о происходящем в РФ и на Украине, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: кадр из видео
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