Анонс интервью Карлсона с Путиным набрал 5 млн просмотров за час
Обращение журналиста Такера Карлсона в соцсети X с анонсом интервью с президентом России Владимиром Путиным набрало более пяти миллионов просмотров за час.
Публикация появилась на странице Карлсона вечером 6 февраля. Журналист стоит на фоне Кремля и говорит о предстоящем интервью.
Спустя час после публикации видео набрало 5,2 миллиона просмотров.
Карлсон анонсировал скорое интервью с Путиным. Он пообещал, что на его сайте каждый желающий сможет посмотреть беседу с российским лидером без монтажа. Необходимость интервью он объяснил тем, что американцы ничего не знают о происходящем в РФ и на Украине, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru