Анонс интервью Карлсона с Путиным набрал 5 млн просмотров за час

Публикация появилась на странице Карлсона вечером 6 февраля. Журналист стоит на фоне Кремля и говорит о предстоящем интервью.

Спустя час после публикации видео набрало 5,2 миллиона просмотров.

Карлсон анонсировал скорое интервью с Путиным. Он пообещал, что на его сайте каждый желающий сможет посмотреть беседу с российским лидером без монтажа. Необходимость интервью он объяснил тем, что американцы ничего не знают о происходящем в РФ и на Украине, передает «Радиоточка НСН».

