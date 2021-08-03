Вассерман собрал почти 15 тысяч подписей для участия в выборах в Госдуму

Независимый кандидат в Госдуму по 205 округу Москвы (ВАО), публицист, эрудит Анатолий Вассерман передал в избирательную комиссию 14 800 подписей для регистрации кандидатом.

Вассерман поблагодарил своих волонтеров: по его словам, на точках сбора подписей работали около 300 человек.

«Период для нашей команды был ответственным и непростым: моих помощников неоднократно забирали в полицию, недоброжелатели писали необоснованные жалобы, якобы о нарушении требований закона, касающихся наших агитационных материалов. В конечном итоге мы все-таки преодолели трудности, доказали свою юридическую грамотность и собрали порядка 30 тыс. подписей», — рассказал публицист журналистам.

Вассерман подчеркнул, что большую часть подписей — около двух третей от общего числа — удалось собрать на обходе по квартирам. Кроме того, около 7 тысяч подписей избирателей были собраны на точках сбора.

«После внутренней проверки на ошибки в избирком передали 14 тысяч 800 подписных листов», — добавил эрудит.

Вассерман заявил о своем выдвижении на думские выборы в конце июня. Многократный победитель интеллектуальных игр будет баллотироваться в Госдуму в качестве самовыдвиженца.

