Переданный США участок Берингова моря сравнили с Аляской
Руководитель информационного агентства по рыболовству рассказал НСН, что передача США участка Берингова моря в 1990 году напоминает историю продажи полуострова.
Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) пожаловалась в Совет Федерации на соглашение о морской границе между СССР и США, подписанное в 1990 году. Тогда фактическая передача США участка Берингова моря привела к тому, что советские и российские рыбаки потеряли богатые ресурсами районы. Свои потери они оценили в 150 млрд рублей. Спикер СФ Валентина Матвиенко поручила изучить последствия соглашения о морской границе между двумя странами. При этом ни СССР, ни Россия договор так и не ратифицировали.
Руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев в эфире НСН заявил, что делать этого и не нужно.
«Действительно, российские рыбаки за истекшие 30 лет потеряли уже сотни миллионов долларов. Главная утрата заключается в том, что мы потеряли огромные территории и районы промысла, где обычно рыбаки ловят минтай, сель, камбалу, крабов. Это соглашение создало огромные проблемы для северного морского хода. Слава богу, оно не ратифицировано, хотя и работает. Надеюсь, что этот месседж, который пошел из Совета Федерации, приведет к тому, что мы его и не ратифицируем. Ситуация напоминает историю с Аляской, которую мы то ли продали, то ли сдали в аренду - оригиналы документов утрачены. Но с Аляской это пройденный этап, а в стратегическом смысле разграничение между Чукоткой и Камчаткой требует более серьезного подхода, ни в коем случае не ратификации этого соглашения», - сказал он.
Соглашение о морской границе было подписано в 1990 году тогдашним министром иностранных дел СССР Эдуардом Шеварнадзе. В результате российская акватория Берингова моря уменьшилась на 77,7 тыс. кв. км, что по размеру сопоставимо с территорией Чехии.
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