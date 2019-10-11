Переданный США участок Берингова моря сравнили с Аляской

«Действительно, российские рыбаки за истекшие 30 лет потеряли уже сотни миллионов долларов. Главная утрата заключается в том, что мы потеряли огромные территории и районы промысла, где обычно рыбаки ловят минтай, сель, камбалу, крабов. Это соглашение создало огромные проблемы для северного морского хода. Слава богу, оно не ратифицировано, хотя и работает. Надеюсь, что этот месседж, который пошел из Совета Федерации, приведет к тому, что мы его и не ратифицируем. Ситуация напоминает историю с Аляской, которую мы то ли продали, то ли сдали в аренду - оригиналы документов утрачены. Но с Аляской это пройденный этап, а в стратегическом смысле разграничение между Чукоткой и Камчаткой требует более серьезного подхода, ни в коем случае не ратификации этого соглашения», - сказал он.

Соглашение о морской границе было подписано в 1990 году тогдашним министром иностранных дел СССР Эдуардом Шеварнадзе. В результате российская акватория Берингова моря уменьшилась на 77,7 тыс. кв. км, что по размеру сопоставимо с территорией Чехии.