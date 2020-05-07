Аналитик: Лукашенко проводит парад Победы, игнорируя мнение белорусов
Руководитель аналитических проектов информационной компании «БелаПан» Александр Класковский в беседе с НСН напомнил, что Александр Лукашенко, решив проводить парад Победы 9 Мая в Минске, проигнорировал мнение ВОЗ и населения.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выразила обеспокоенность решением Александра Лукашенко провести парад Победы 9 Мая в столице Белоруссии. Об этом сообщил представитель ВОЗ в Минске Батыр Бердыклычев, уточнив, что массовые мероприятия повышают риск распространения коронавируса. Президент республики заявил, что Белоруссия не может отменить парад, традиционно запланированный на 9 мая, несмотря на пандемию коронавируса, потому что проведения мероприятия хотят «тысячи и тысячи» белорусов и сослался на память погибших в Великой Отечественной войне, которые «умирали, может быть, и от вирусов».
Руководитель аналитических проектов информационной компании «БелаПан» Александр Класковский в эфире НСН оценил решение Александр Лукашенко проводить парад Победы 9 Мая, и заявил, что, согласно проведённым опросам, большинство против его проведения.
«Белорусское руководство подчёркивает, что недавно оно пригласило миссию ВОЗ в Минск, чтобы продемонстрировать свою открытость и предпринимаемые в борьбе с коронавирусом усилия. Но белорусские государственные СМИ по итогам работы этой миссии подали информацию однобоко и затушевали те критические замечания, которые были высказаны экспертами ВОЗ. И сам Лукашенко при этом пообещал прислушиваться к рекомендациям ВОЗ, но с учётом местных условий. В частности, что касается парада Победы 9 мая, то белорусский президент твёрдо заявил о намерении его проводить, игнорируя мнение ВОЗ и населения. Кстати, недавно в Белоруссии был проведён опрос, который показал, что 74% респондентов выступают за запрет всех массовых мероприятий», - сообщил Александр Класковский.
Ранее стало известно, что Владимир Путин провел телефонные переговоры со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу лидера Белоруссии.
По данным агентства, главы государств обсудили развитие ситуации с коронавирусом в странах и меры, принимаемые для борьбы с инфекцией. Также стороны затронули тему празднования Дня Победы 9 мая, обсудив подготовительные мероприятия.
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