Аналитик: Лукашенко проводит парад Победы, игнорируя мнение белорусов

«Белорусское руководство подчёркивает, что недавно оно пригласило миссию ВОЗ в Минск, чтобы продемонстрировать свою открытость и предпринимаемые в борьбе с коронавирусом усилия. Но белорусские государственные СМИ по итогам работы этой миссии подали информацию однобоко и затушевали те критические замечания, которые были высказаны экспертами ВОЗ. И сам Лукашенко при этом пообещал прислушиваться к рекомендациям ВОЗ, но с учётом местных условий. В частности, что касается парада Победы 9 мая, то белорусский президент твёрдо заявил о намерении его проводить, игнорируя мнение ВОЗ и населения. Кстати, недавно в Белоруссии был проведён опрос, который показал, что 74% респондентов выступают за запрет всех массовых мероприятий», - сообщил Александр Класковский.

Ранее стало известно, что Владимир Путин провел телефонные переговоры со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу лидера Белоруссии.

По данным агентства, главы государств обсудили развитие ситуации с коронавирусом в странах и меры, принимаемые для борьбы с инфекцией. Также стороны затронули тему празднования Дня Победы 9 мая, обсудив подготовительные мероприятия.

