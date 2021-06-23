Американцы прокомментировали учения российского флота в районе Гавайев

Минобороны РФ ранее сообщило, что тихоокеанский флот совместно с морской авиацией впервые в новейшей истории совершают маневры в центральной части Тихого океана, на 4,6 тысячи километров юго-восточнее Курильских островов.

Новость, опубликованная на сайте Daily Mail, вызвала активный интерес граждан США. Комментаторы на сайте издания оставили более 640 комментариев под сообщением, в которых подвергли критике действия Белого дома. Многие читатели предположили, что такое стало возможно из-за слабой политики действующей администрации.

Так, пользователь под ником Sher назвал президента США Джо Байдена "пациентом с деменцией" и "слабаком". Читатель, зарегистрированный под именем M Callahan, заявил, что "Наличие такого слабого лидера воодушевляет всех врагов США". Несколько американцев выразили уверенность, что при бывшем президенте Дональде Трампе "такого бы не произошло".

Пользователь с ником L_Thomas иронично отметил, что сообщение об учениях появилось вскоре после российско-американского саммита. "Похоже, встреча Байдена и Путина прошла хорошо", - написал он.