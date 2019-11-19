Американскому офицеру предлагали стать министром обороны Украины
Американский офицер, украинец по происхождению, подполковник Александр Виндман на слушаниях в конгрессе по поводу импичмента президенту США Дональду Трампу сообщил, что Украина три раза предлагала ему занять должность министра обороны страны. Об этом сообщает РБК.
Виндман является директором по европейским делам Совета национальной безопасности США, а также специалистом по Украине. Он был в составе американской делегации во время инаугурации Владимира Зеленского. На вопрос конгрессменов, предлагали ли ему во время поездки должность министра обороны Украины, Виндман ответил утвердительно.
Политик добавил, что подобные предложения он получал трижды, но во всех случаях отвечал отказом и затем сообщал о случившемся своему руководству. Виндман отметил, что является американцем, так как вырос в Штатах. Предложения, которые он немедленно отклонял, политик назвал "довольно комичными".
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Американскому офицеру предлагали стать министром обороны Украины
- Украина планирует создать лунный город
- Первые электронные паспорта в России изготовят в начале 2020 года
- В Госдуму внесен закон о единой минимальной цене на сигареты
- В Швеции прекратили следствие по делу Ассанжа