Американскому офицеру предлагали стать министром обороны Украины

Виндман является директором по европейским делам Совета национальной безопасности США, а также специалистом по Украине. Он был в составе американской делегации во время инаугурации Владимира Зеленского. На вопрос конгрессменов, предлагали ли ему во время поездки должность министра обороны Украины, Виндман ответил утвердительно.

Политик добавил, что подобные предложения он получал трижды, но во всех случаях отвечал отказом и затем сообщал о случившемся своему руководству. Виндман отметил, что является американцем, так как вырос в Штатах. Предложения, которые он немедленно отклонял, политик назвал "довольно комичными".

