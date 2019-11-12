Глава Пентагона ответил журналистам на русском

По данным агентства, на встрече министра с журналистами был задан вопрос о показаниях специалиста по Украине подполковника Александра Виндмана, которые тот дал в конгрессе в течение процедуры импичмента. Представителей СМИ интересовало, не угрожает ли карьере офицера "месть" со стороны властей. После нескольких отрицательных ответов Эспер воскликнул: "No, nyet, nein" на русском, английском и немецком, спросив затем, какой язык ему выбрать, чтобы его поняли. На этом вопрос с Виндманом был закрыт.

Александр Виндман работал в Совете национальной безопасности при Белом доме и был в числе тех, кто 25 июля слушали разговор Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Этот разговор дал дополнительные основания для запуска процедуры импичмента демократами, которые обвиняют Трампа в попытке привлечь иностранную помощь для устранения конкуренции. Трампа подозревают в давлении на Зеленского с целью проведения расследования против его оппонента - бывшего вице-президента Джо Байдена.

