Американского посла пригласили к помощнику президента РФ Ушакову

«Подтверждаем, что посол США в среду был приглашен к помощнику президента Ушакову», — рассказали во внешнеполитическом ведомстве.

Ранее о приглашении Салливана к Ушакову сообщало РИА Новости, ссылаясь на источник в МИД. По словам собеседника агентства, американскую сторону предупредили о решительной реакции РФ на недружественные шаги Соединенных Штатов, если они будут предприняты на фоне слов о намерениях Вашингтона улучшить отношения с Москвой.

Накануне президент РФ Владимир Путин и лидер США Джо Байден провели телефонный разговор. В Кремле сообщили, что главы государств обсудили состояние двусторонних отношений, а также ряд международных вопросов, отмечает «Свободная пресса».

В свою очередь, Белый дом заявил о планах провести личную встречу Байдена с Путиным, отметив, что США стремятся к стабильным отношениям с Россией, пишет РИА ФАН.

