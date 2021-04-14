Американского посла пригласили к помощнику президента РФ Ушакову
Посла США в России Джон Салливан пригласили к помощнику президента РФ Юрию Ушакову. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство иностранных дел России.
«Подтверждаем, что посол США в среду был приглашен к помощнику президента Ушакову», — рассказали во внешнеполитическом ведомстве.
Ранее о приглашении Салливана к Ушакову сообщало РИА Новости, ссылаясь на источник в МИД. По словам собеседника агентства, американскую сторону предупредили о решительной реакции РФ на недружественные шаги Соединенных Штатов, если они будут предприняты на фоне слов о намерениях Вашингтона улучшить отношения с Москвой.
Накануне президент РФ Владимир Путин и лидер США Джо Байден провели телефонный разговор. В Кремле сообщили, что главы государств обсудили состояние двусторонних отношений, а также ряд международных вопросов, отмечает «Свободная пресса».
В свою очередь, Белый дом заявил о планах провести личную встречу Байдена с Путиным, отметив, что США стремятся к стабильным отношениям с Россией, пишет РИА ФАН.
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