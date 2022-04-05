США запретит все инвестиции в РФ

Американское правительство готовит новые санкции против России, которые будут включать запрет на все инвестиции в РФ и ужесточение мер в отношении финансовых институтов, сообщает Reuters.

Новые санкции ЕС не затронут поставки продовольствия и энергоресурсов

Также Вашингтон добавит в список антироссийских санкций ряд мер против госпредприятий РФ, членов правительства и их семей.

Ранее на этой неделе США запретили России использовать замороженные в США резервы для выплат по госдолгу. Из-за этого Министерство финансов России уже задержало платежи по двум выпускам евробондов.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАСанкции Против России
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