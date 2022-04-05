США запретит все инвестиции в РФ
Американское правительство готовит новые санкции против России, которые будут включать запрет на все инвестиции в РФ и ужесточение мер в отношении финансовых институтов, сообщает Reuters.
Также Вашингтон добавит в список антироссийских санкций ряд мер против госпредприятий РФ, членов правительства и их семей.
Ранее на этой неделе США запретили России использовать замороженные в США резервы для выплат по госдолгу. Из-за этого Министерство финансов России уже задержало платежи по двум выпускам евробондов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,9 млн+13 947 / сут.
Умерли
370 тыс.+316 / сут.
Выздоровели
17,0 млн+37 459 / сут.
- Представитель Абрамовича опроверг покупку миллиардером ФК «Гезтепе»
- США запретит все инвестиции в РФ
- «Яндекс» закроет сервис «Яндекс.Инвестиции» из-за санкций против ВТБ
- СМИ: Абрамович купил турецкий ФК «Гезтепе»
- Румыния объявила о высылке 10 российских дипломатов
- Пентагон: США не могли предотвратить специальную операцию России на Украине
- В CAS зарегистрировали 10 апелляций на отстранение российских спортсменов
- ФСИН требует отправить участницу Pussy Riot Алехину в колонию
- Глава Генштаба США предупредил о риске конфликта мировых держав
- Песков ответил на вопрос об участии Путина в акции «Бессмертный полк»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru