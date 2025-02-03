Американский сенатор заявила об угрозах со стороны USAID из-за Украины

По ее словам, агентство собиралось поддержать гуманитарную деятельность на Украине, поэтому сенатор хотела уточнить, как именно будут потрачены деньги. Однако после этого получила «все виды угроз» от USAID.

При этом Маск назвал эту ситуацию «возмутительной».

Ранее Маск заявил, что президент США Дональд Трамп согласен закрыть USAID, Telegram-канал «Радиоточка НСН».



