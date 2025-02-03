Американский сенатор заявила об угрозах со стороны USAID из-за Украины

Американский сенатор от Республиканской партии Джони Эрнст сообщила об угрозах со стороны агентства США по международному развитию USAID при ее попытках узнать, на что конкретно будут потрачены деньги налогоплательщиков США на Украине. Об этом она рассказала главе нового департамента эффективности государственного управления США (DOGE), предпринимателю Илону Маску в эфире в соцсети X.

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По ее словам, агентство собиралось поддержать гуманитарную деятельность на Украине, поэтому сенатор хотела уточнить, как именно будут потрачены деньги. Однако после этого получила «все виды угроз» от USAID.

При этом Маск назвал эту ситуацию «возмутительной».

Ранее Маск заявил, что президент США Дональд Трамп согласен закрыть USAID, Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости
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