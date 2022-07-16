Американский сенатор призвал перестать брать в НАТО страны бывшего СССР
Постсоветские страны, оставшиеся вне НАТО, не будут приняты в состав организации. Об этом пишет американский сенатор Рэнд Пол в своей статье для журнала American Conservative.
После пятого расширения блока в 2004 году в Североатлантический альянс вступили бывшие советские республики Латвия, Литва, и Эстония.
Пол призвал «не бросаться словами ради эмоциональной и политической выгоды».
«Когда мы обсуждаем расширение НАТО, нам должны четко дать понять, что оставшиеся страны, входившие в состав Советского Союза, не будут приняты в альянс», — подчеркнул политик.
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