Американский сенатор блокировал кандидатуру нового главы ЦРУ из-за «Северного потока-2»

Сенатор от американского штата Техас республиканец Тед Круз намерен блокировать кандидатуру Уильяма Бернса на пост главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ), пока администрация президента Джо Байдена не расширит санкции в отношении газопровода «Северный поток-2».

США не исключают дальнейших мер против «Северного потока 2»

Как написал Круз в Twitter, он отменит свое решение, когда власти выполнят обязательства «сообщить и наложить санкции на суда и компании, строящие трубопровод [президента РФ Владимира] Путина».

Ранее профильный комитет рекомендовал кандидатуру Бернса на должность директора ЦРУ, и в конечном итоге Сенат может утвердить нового главу разведки несмотря на протест Круза.

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ФОТО: Flickr // Sebastian Vital
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