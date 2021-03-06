Американский сенатор блокировал кандидатуру нового главы ЦРУ из-за «Северного потока-2»
Сенатор от американского штата Техас республиканец Тед Круз намерен блокировать кандидатуру Уильяма Бернса на пост главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ), пока администрация президента Джо Байдена не расширит санкции в отношении газопровода «Северный поток-2».
Как написал Круз в Twitter, он отменит свое решение, когда власти выполнят обязательства «сообщить и наложить санкции на суда и компании, строящие трубопровод [президента РФ Владимира] Путина».
Ранее профильный комитет рекомендовал кандидатуру Бернса на должность директора ЦРУ, и в конечном итоге Сенат может утвердить нового главу разведки несмотря на протест Круза.
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