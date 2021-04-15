Американский посол вызван в МИД России
Посол США в России Джон Салливан вызван в МИД РФ. Об этом сообщила представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Ранее президент США Джо Байден подписал указ о санкциях против России, согласно которому из страны высылаются десять сотрудников российской дипломатической миссии в Вашингтоне, в том числе представители российских спецслужб.
По словам Захаровой, такое агрессивное поведение США, безусловно, получит решительный отпор в скором времени.
Новые санкции против России коснулись российского госдолга, а также ряда организаций и физических лиц. В Вашингтоне обвиняют Москву в «аннексии Крыма», кибератаках и во вмешательстве в президентские выборы.
Ранее союзники по НАТО поддержали США и выразили им свою солидарность в связи с объявлением новых мер в ответ на дестабилизирующую деятельность России, сообщает пресс-служба Североатлантического альянса.
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