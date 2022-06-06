Американский политолог предупредил о риске прямого военного столкновения России и США

Втягивание США в ситуацию на Украине может перерасти в прямое военное столкновение Соединенных Штатов с Россией, считает политолог Анатоль Ливен. Об этом он пишет в своей колонке для издания Atlantic.

Как отметил эксперт, Вашингтон оказывает огромную финансово-экономическую и военную поддержку Киеву, в том числе поставляет тяжелое и современное вооружение.