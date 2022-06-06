Американский политолог предупредил о риске прямого военного столкновения России и США
Втягивание США в ситуацию на Украине может перерасти в прямое военное столкновение Соединенных Штатов с Россией, считает политолог Анатоль Ливен. Об этом он пишет в своей колонке для издания Atlantic.
Как отметил эксперт, Вашингтон оказывает огромную финансово-экономическую и военную поддержку Киеву, в том числе поставляет тяжелое и современное вооружение.
«По мере продолжения боевых действий участие Вашингтона в военных усилиях Украины <…> способно перерасти в широкомасштабный и прямой конфликт между двумя великими державами», — подчеркивает Ливен.
Кроме того, политолог указал, что ситуация, которая может сложиться из-за стремления США начать «новую холодную войну» против РФ, будет противоречить национальным интересам. Как напомнил Ливен, в середине XX века Вашингтон из-за чрезмерного желания противостоять Москве был втянут в несколько конфликтов и не смог справиться с ними, отмечает телеканал «360».
Эксперт добавил, что превращение конфликта на Украине «в начало очередного глобального крестового похода» было бы худшим сценарием, пишет Газета.ру.
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