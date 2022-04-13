Американский политолог назвал «мрачными симптомами» охлаждение между США и Ближним Востоком

Ухудшение отношений между США и их союзниками на Ближнем Востоке сигнализируют о «тяжелых симптомах» для американского миропорядка. Таким мнением поделился в издании Foreign Policy поделился политолог Стивен Кук.

Кук перечислил в качестве тревожных звонков тот факт, что власти Саудовской Аравии и ОАЭ игнорируют американского президента Джо Байдена. Он предположил, что США больше не готовы обеспечивать безопасность этих стран.

Кроме того, в числе промахов американского руководства колумнист перечислил отказ Израиля от ядерной программы с Ираном и покупку Египтом российских вооружений. Он также отметил «пассивную поддержку» российской политики лидерами стран Ближнего Востока и сохранение их связей с Китаем.

Кук отметил, что это «мрачные симптомы» могут привести к гибели выстроенного после Второй мировой войны миропорядка.

По мнению политолога, в странах Ближнего Востока просто стали неактуальными те интересы, которые изначально привели США в этот регион. Среди них он назвал обеспечение поставок нефти и обеспечение безопасности Израиля.

