Американский политик защищает Трампа от обвинений в сговоре с Россией

Как сообщает телеканал, Нуньес назвал "нелепыми" истории об обвинении Трампа в сговоре с Россией для помощи в выборах 2016 года и более свежие обвинения в давлении на президента Украины. Также он назвал прессу "марионетками"демократической партии США. "Если вы смотрели слушания по импичменту на прошлой неделе, вы, возможно, заметили несоответствие между тем, что вы действительно видели, и сообщениями основных средств массовой информации, описывающими это", - сказал Нуньес в своем вступительном слове, прежде чем началась дача показаний по импичменту во вторник.

Далее автор материала цитирует Нуньеса: "Из-за их предвзятых сообщений и ложной информации о России СМИ потеряли доверие миллионов американцев, и, поскольку они отказываются признавать, насколько сильно они испортили историю, они не усвоили уроков и, пытаясь разжечь партизанскую ярость, ожидают, что американцы поверят им", - сказал он. Нуньес утверждает, что пресса и демократы игнорируют "решающие вопросы", на которые республиканцы пытались ответить. Как сообщает журналист, в своем заявлении Нуньес также утверждал, что президент Трамп контролирует внешнюю политику, а дипломаты, свидетельствующие на допросе в ходе слушаний по вопросу импичмента, просто "не любят" его политику в отношении Украины.

