Американский конгрессмен высказался за «воссоединение русской Украины с Россией»

Рассуждая о возможном присоединении «русскоязычной Украины» в состав России, Гетц подчеркнул, что это событие не станет «катаклизмом, который перевернет жизни американцев», отмечает РЕН ТВ.

Как отметил конгрессмен, при таком сценарии санкции Вашингтона в отношении Москвы будут выглядеть смехотворно из-за экономической независимости России, пишет РИА ФАН. Гетц напомнил, что РФ значительно сократила свои активы в долларах, и ограничения со стороны США не будут иметь нужного эффекта.

