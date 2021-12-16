Американский конгрессмен высказался за «воссоединение русской Украины с Россией»
Конгрессмен от Республиканской партии США Мэтт Гетц оценил возможность вхождения русскоязычной части Украины в состав РФ. Свою точку зрения политик выразил в интервью Real America’s Voice.
Рассуждая о возможном присоединении «русскоязычной Украины» в состав России, Гетц подчеркнул, что это событие не станет «катаклизмом, который перевернет жизни американцев», отмечает РЕН ТВ.
Как отметил конгрессмен, при таком сценарии санкции Вашингтона в отношении Москвы будут выглядеть смехотворно из-за экономической независимости России, пишет РИА ФАН. Гетц напомнил, что РФ значительно сократила свои активы в долларах, и ограничения со стороны США не будут иметь нужного эффекта.
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