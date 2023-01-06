Американский конгрессмен призвал не давать денег Украине после отказа Зеленского от перемирия
Конгрессмен-республиканец Пол Госар в своих соцсетях раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского, который отказался от предложенного Россией рождественского перемирия.
По его словам, после таких решений Вашингтону следует прекратить поддерживать Киев.
«Неудивительно, что Зеленский отказался от мира. Безнравственно финансировать этот конфликт», — указал политик.
Ранее президент России Владимир Путин поручил главе Минобороны Сергею Шойгу ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине, сообщает RT.
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