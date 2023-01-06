Американский конгрессмен призвал не давать денег Украине после отказа Зеленского от перемирия

Конгрессмен-республиканец Пол Госар в своих соцсетях раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского, который отказался от предложенного Россией рождественского перемирия.

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По его словам, после таких решений Вашингтону следует прекратить поддерживать Киев.

«Неудивительно, что Зеленский отказался от мира. Безнравственно финансировать этот конфликт», — указал политик.

Ранее президент России Владимир Путин поручил главе Минобороны Сергею Шойгу ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине, сообщает RT.

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ФОТО: Telegram-канал Владимира Зеленского
ТЕГИ:СпецоперацияСШАУкраинаВладимир Зеленский
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