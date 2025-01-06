Американский конгресс официально подтвердил победу Трампа на выборах президента США

Конгресс США официально подтвердил победу избранного президента-республиканца на выборах, которые состоялись в ноябре 2024 года. Об этом сообщило агентство Reuters.



Короткая официальная церемония подтверждения результатов выборов состоялась во время совместной сессии палаты представителей и сената. На ней председательствовала Камала Харрис, проигравшая Трампу на выборах.