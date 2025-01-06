Американский конгресс официально подтвердил победу Трампа на выборах президента США
Конгресс США официально подтвердил победу избранного президента-республиканца на выборах, которые состоялись в ноябре 2024 года. Об этом сообщило агентство Reuters.
Короткая официальная церемония подтверждения результатов выборов состоялась во время совместной сессии палаты представителей и сената. На ней председательствовала Камала Харрис, проигравшая Трампу на выборах.
Окончательная сертификация подтвердила предварительные выводы о том, что Трамп набрал 312 голосов коллегии выборщиков, а Харрис — 226.
Республиканцы также получили большинство в американском сенате и взяли преимущество в палате представтелей. В результате партия получила контроль над Белым домом и обеими палатами конгресса.
Инаугурация Дональда Трампа пройдет 20 января, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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