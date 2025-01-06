Американский конгресс официально подтвердил победу Трампа на выборах президента США

Конгресс США официально подтвердил победу избранного президента-республиканца на выборах, которые состоялись в ноябре 2024 года. Об этом сообщило агентство Reuters.

Короткая официальная церемония подтверждения результатов выборов состоялась во время совместной сессии палаты представителей и сената. На ней председательствовала Камала Харрис, проигравшая Трампу на выборах.

USA Today: Инаугурация Трампа пройдет 20 января

Окончательная сертификация подтвердила предварительные выводы о том, что Трамп набрал 312 голосов коллегии выборщиков, а Харрис — 226.

Республиканцы также получили большинство в американском сенате и взяли преимущество в палате представтелей. В результате партия получила контроль над Белым домом и обеими палатами конгресса.

Инаугурация Дональда Трампа пройдет 20 января, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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