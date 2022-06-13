Американский историк заявил, что Клинтон врал Ельцину о расширении НАТО
Экс-президент США Билл Клинтон нарушил обещание, данное России, о нерасширении НАТО на восток. Об этом заявил историк, философ и лингвист Ноам Хомский в беседе с Massachusetts Peace Action.
Как отметил американский эксперт, президент Джордж Буш-старший договорился с главой СССР Михаилом Горбачевым о том, что альянс «ни на дюйм» не продвинется на восток в обмен на вхождение в состав блока объединенной Германии. Буш-старший выполнял свое обещание, и его преемник Билл Клинтон в первые годы следовал ему.
«В 1997 году Клинтон нарушил свое обещание и пригласил Вишеградскую группу в НАТО. Его преемник Джордж Буш-младший распахнул двери всем желающим, пригласив в альянс даже Украину», — рассказал Хомский.
Историк подчеркнул, что Клинтон вводил в заблуждение российского лидера Бориса Ельцина.
«Он прямым текстом говорил своему другу Борису Ельцину: "Не беспокойся, мне нужно это, чтобы одержать победу на президентских выборах"», — пояснил эксперт.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+3 403 / сут.
Умерли
380 тыс.+65 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+3 480 / сут.
- Власти Запорожской области заявили, что Украина перешла к терроризму в регионе
- СМИ: В Аланье обнаружили тело россиянки
- Американский историк заявил, что Клинтон врал Ельцину о расширении НАТО
- Вице-премьер Борисов оценил используемое на Украине российское вооружение
- Посол РФ раскритиковал позицию Канады о недопустимости общения с российской дипмиссией
- Чешский эксперт рассказала, почему Россия радуется санкциям Запада
- Глава МИД Литвы: Россия вряд ли проиграет на Украине
- Новую вспышку коронавируса зафиксировали в Пекине
- Медведев возглавил рейтинг ATP
- Названы полезные свойства ананаса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru