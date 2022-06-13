Американский историк заявил, что Клинтон врал Ельцину о расширении НАТО

Экс-президент США Билл Клинтон нарушил обещание, данное России, о нерасширении НАТО на восток. Об этом заявил историк, философ и лингвист Ноам Хомский в беседе с Massachusetts Peace Action.

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Как отметил американский эксперт, президент Джордж Буш-старший договорился с главой СССР Михаилом Горбачевым о том, что альянс «ни на дюйм» не продвинется на восток в обмен на вхождение в состав блока объединенной Германии. Буш-старший выполнял свое обещание, и его преемник Билл Клинтон в первые годы следовал ему.

«В 1997 году Клинтон нарушил свое обещание и пригласил Вишеградскую группу в НАТО. Его преемник Джордж Буш-младший распахнул двери всем желающим, пригласив в альянс даже Украину», — рассказал Хомский.

Историк подчеркнул, что Клинтон вводил в заблуждение российского лидера Бориса Ельцина.

«Он прямым текстом говорил своему другу Борису Ельцину: "Не беспокойся, мне нужно это, чтобы одержать победу на президентских выборах"», — пояснил эксперт.



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ФОТО: РИА Новости/Владимир Родионов
ТЕГИ:НАТОБилл КлинтонБорис Ельцин
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