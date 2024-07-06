Американский блогер Mr. Beast выразил готовность вступить в президентскую гонку
6 июля 202420:31
Американский блогер Mr. Beast ( настоящее имя - Джеймс Дональдсон) заявил, что вступит в президентскую гонку в США, если снизят возрастной ценз. Об этом блогер сообщил в своих соцсетях.
Сейчас блогеру 26 лет, а в выборах можно участвовать с 35 лет.
На канал Mr. Beast подписаны 297 миллионов человек. Он прославился съемкой дорогостоящих трюков и челленджей — например, воссоздал в реальной жизни состязания из сериала «Игра в кальмара».
Не так давно Mr. Beast стал самым популярным YouTube-каналом, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Американский блогер Mr. Beast выразил готовность вступить в президентскую гонку
- Число пострадавших из-за ударов ВСУ по Донецку выросло до двух
- На Сицилии проснулся один из самых высоких вулканов в Европе Этна
- Женщина споткнулась на иммерсивном шоу и отсудила компенсацию
- Цены на красную икру в России обновили исторический максимум
- Минтруд предложит сделать 31 декабря 2025 года выходным
- Кровля обрушилась на месте взрыва газа на насосной станции в Волгограде
- Писатель Олейников написал сказку о водителе такси
- СМИ: Селин Дион тайно готовится к концерту в Лас-Вегасе
- Правительство РФ продлило временное ограничение на вывоз риса и рисовой крупы
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru