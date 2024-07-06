Американский блогер Mr. Beast выразил готовность вступить в президентскую гонку

Сейчас блогеру 26 лет, а в выборах можно участвовать с 35 лет.



На канал Mr. Beast подписаны 297 миллионов человек. Он прославился съемкой дорогостоящих трюков и челленджей — например, воссоздал в реальной жизни состязания из сериала «Игра в кальмара».

Не так давно Mr. Beast стал самым популярным YouTube-каналом, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

