Американский блогер Mr. Beast выразил готовность вступить в президентскую гонку

Американский блогер Mr. Beast ( настоящее имя - Джеймс Дональдсон) заявил, что вступит в президентскую гонку в США, если снизят возрастной ценз. Об этом блогер сообщил в своих соцсетях.

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Сейчас блогеру 26 лет, а в выборах можно участвовать с 35 лет.

На канал Mr. Beast подписаны 297 миллионов человек. Он прославился съемкой дорогостоящих трюков и челленджей — например, воссоздал в реальной жизни состязания из сериала «Игра в кальмара».

Не так давно Mr. Beast стал самым популярным YouTube-каналом, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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