Американский алкоголь стал пропадать с полок магазинов в Канаде
Канадские магазины стали убирать алкоголь из США с полок в ответ на введенные американским лидером Дональдом Трампом пошлины на канадские товары. Об этом сообщил телеканал CBC.
В частности, избавиться от американского алкоголя поручил глава провинции Онтарио Даг Форд. Алкоголь из США там исчезнет также из каталогов — это создаст сложности для его заказа магазинами и ресторанами.
Также произведенный в республиканских штатах алкоголь стал пропадать из государственных магазинов в Британской Колумбии, кроме того, там решили больше не закупать алкоголь у тех штатов, губернаторы которых являются республиканцами. Отказаться от сделок с партнерами из США решилось и руководство Новой Шотландии.
Ранее Трамп заявил, что Канада должна войти в состав США в качестве 51-го штата. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Подписчики переводили деньги налоговой в поддержку Блиновской
- Законопроект о запрете рекламы безалкогольного пива внесли в Госдуму
- США на месяц отменили пошлины для Мексики
- Два украинских БПЛА сбили в Белгородской области
- Число раненых при атаке ВСУ в Белгородской области увеличилось до трех человек
- Американский алкоголь стал пропадать с полок магазинов в Канаде
- Президент Румынии опроверг сообщения о своей отставке
- Взрыв бытового газа произошел в многоквартирном доме в Туапсе
- Музыкальный конкурс «Интервидение» в 2025 году пройдёт в Москве и Подмосковье
- Путин присвоил Анне Снаткиной звание заслуженной артистки РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru