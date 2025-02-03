Американский алкоголь стал пропадать с полок магазинов в Канаде

В частности, избавиться от американского алкоголя поручил глава провинции Онтарио Даг Форд. Алкоголь из США там исчезнет также из каталогов — это создаст сложности для его заказа магазинами и ресторанами.

Также произведенный в республиканских штатах алкоголь стал пропадать из государственных магазинов в Британской Колумбии, кроме того, там решили больше не закупать алкоголь у тех штатов, губернаторы которых являются республиканцами. Отказаться от сделок с партнерами из США решилось и руководство Новой Шотландии.

Ранее Трамп заявил, что Канада должна войти в состав США в качестве 51-го штата. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



