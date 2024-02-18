Трамп представил коллекцию кроссовок собственного бренда

Бывший президент США Дональд Трамп провел презентацию собственного бренда кроссовок Trump Sneakers, передает телеканал CNN.

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На презентации Трамп заявил, что давно хотел выпустить собственную линейку обуви. Всего произведено около тысячи пар. Поступление в продажу планируется в конце июня.

Золотые кроссовки The Never Surrender High-Tops обойдутся покупателю в $399 долларов. Экс-президент выразил уверенность, что обувь будет пользоваться популярностью.

Также представлены белые трикотажные кроссовки с надписью POTUS 45 и красные кроссовки с надписью T. На всех моделях изображен флаг США.

Суд в Нью-Йорке 16 февраля признал Трампа виновным в мошенничестве при оценке активов компании Trump Organization. Политика обязали выплатить $355 миллионов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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