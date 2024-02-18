Трамп представил коллекцию кроссовок собственного бренда
Бывший президент США Дональд Трамп провел презентацию собственного бренда кроссовок Trump Sneakers, передает телеканал CNN.
На презентации Трамп заявил, что давно хотел выпустить собственную линейку обуви. Всего произведено около тысячи пар. Поступление в продажу планируется в конце июня.
Золотые кроссовки The Never Surrender High-Tops обойдутся покупателю в $399 долларов. Экс-президент выразил уверенность, что обувь будет пользоваться популярностью.
Также представлены белые трикотажные кроссовки с надписью POTUS 45 и красные кроссовки с надписью T. На всех моделях изображен флаг США.
Суд в Нью-Йорке 16 февраля признал Трампа виновным в мошенничестве при оценке активов компании Trump Organization. Политика обязали выплатить $355 миллионов, передает «Радиоточка НСН».
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