Американские СМИ: Трамп обошел Байдена в Северной Каролине
Телеканал NBC на своем сайте написал, что действующий президент США Дональд Трамп одержал победу в штате Северная Каролина с перевесом в один голос. Об этом сообщает RT.
NBC передает, что кандидат от Демократической партии Джо Байден выигрывает у Трампа в штате Джорджия. Трамп, по предварительным данным, получает 15 голосов выборщиков в Северной Каролине, тогда как Байден может набрать 16 голосов в Джорджии.
В штате Пенсильвания ранее был принят иск штаба Трампа, протестующий против неверного подсчёта голосов.
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