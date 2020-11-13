Американские СМИ: Трамп обошел Байдена в Северной Каролине

NBC передает, что кандидат от Демократической партии Джо Байден выигрывает у Трампа в штате Джорджия. Трамп, по предварительным данным, получает 15 голосов выборщиков в Северной Каролине, тогда как Байден может набрать 16 голосов в Джорджии.

В штате Пенсильвания ранее был принят иск штаба Трампа, протестующий против неверного подсчёта голосов.