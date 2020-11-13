Американские СМИ: Трамп обошел Байдена в Северной Каролине

Телеканал NBC на своем сайте написал, что действующий президент США Дональд Трамп одержал победу в штате Северная Каролина с перевесом в один голос. Об этом сообщает RT.

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NBC передает, что кандидат от Демократической партии Джо Байден выигрывает у Трампа в штате Джорджия. Трамп, по предварительным данным, получает 15 голосов выборщиков в Северной Каролине, тогда как Байден может набрать 16 голосов в Джорджии.

В штате Пенсильвания ранее был принят иск штаба Трампа, протестующий против неверного подсчёта голосов.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Соединенные Штаты АмерикиДональд ТрампВыборы Президента США
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