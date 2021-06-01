Американские сенаторы пригласили Тихановскую в Вашингтон для выступления в Сенате

По данным канала, выступление может состояться в июне. Тихановская отметила важность саммита президента США Джо Байдена и главы РФ Владимира Путина, а также предложила подготовить позицию от белорусских демократических сил к встрече.

Тихановская выразила сенаторам благодарность за принятие Belarus Democracy Act, который поддерживает независимые СМИ и гражданское общество. На повестке встречи также были атаки на независимые медиа Белоруссии – Hrodna.life, TUT.by, "Белсат". Также Тихановская выступила с призывом поддержать белорусскую службу "Радио Свобода".

Кроме того, экс-кандидат в президенты предложила создать белорусскую редакцию "Голоса Америки". В тексте сообщения указано, что сенатор Портман назвал текущий момент подходящим для "решительных действий", поэтому США готовы к секторальным санкциям, которые способны остановить "беззаконие и произвол режима".

