Американские сенаторы пригласили Тихановскую в Вашингтон для выступления в Сенате
Сенаторы США Джинн Шахин, Крис Мерфи и Роб Портман провели встречу в аэропорту Вильнюса с бывшим кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской, а затем пригласили ее в Вашингтон для выступления в комитете по иностранным делам в Сенате. Об это сообщается в канале Тихановской в Telegram.
По данным канала, выступление может состояться в июне. Тихановская отметила важность саммита президента США Джо Байдена и главы РФ Владимира Путина, а также предложила подготовить позицию от белорусских демократических сил к встрече.
Тихановская выразила сенаторам благодарность за принятие Belarus Democracy Act, который поддерживает независимые СМИ и гражданское общество. На повестке встречи также были атаки на независимые медиа Белоруссии – Hrodna.life, TUT.by, "Белсат". Также Тихановская выступила с призывом поддержать белорусскую службу "Радио Свобода".
Кроме того, экс-кандидат в президенты предложила создать белорусскую редакцию "Голоса Америки". В тексте сообщения указано, что сенатор Портман назвал текущий момент подходящим для "решительных действий", поэтому США готовы к секторальным санкциям, которые способны остановить "беззаконие и произвол режима".
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,1 млн+9 500 / сут.
Умерли
122 тыс.+372 / сут.
Выздоровели
4,7 млн+8 994 / сут.
- В Москве обокрали ветерана, которого Путин укрыл курткой на параде Победы
- Американские сенаторы пригласили Тихановскую в Вашингтон для выступления в Сенате
- Минздрав Белоруссии рассказал о состоянии пытавшегося покончить с собой в суде
- Карло Анчелотти стал главным тренером мадридского «Реала»
- СМИ: Политик Гудков задержан по подозрению в причинении имущественного ущерба
- СК наградил учеников подвергшейся нападению казанской школы
- Стало известно, сколько электрокаров планируют выпускать в России к 2030 году
- Кадыров оказался самым богатым среди губернаторов
- В Словакии стартовала регистрация желающих привиться вакциной «Спутник V»
- Собянин утвердил названия 19 площадей, улиц и скверов Москвы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru