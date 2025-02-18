Американские предприниматели потеряли свыше $300 млрд после ухода из России

Американские корпорации лишились свыше $300 млрд после ухода из России на фоне спецоперации России на Украине. Об этом в преддверии переговоров с американской делегацией в Эр-Рияде (Саудовская аравия) заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, сообщило издание РБК.

Комплимент Маска и фантомная делегация Киева: РФ и США готовятся к переговорам

Таким образом, отметил он, крайне важно находить позитивные решения и совместные экономические пути, причем это имеет значение в первую очередь для США и многих других стран, которые начали осознавать крайнюю привлекательность российского рынка.

Дмитриев также добавил, что на нем будет лежать ответственность за экономический аспект дискуссии в ходе переговоров с США. Он подчеркнул, что Россия надеется на позитивное общение и на то, что позицию Москвы услышат.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский отказался участвовать в переговорах по разрешению российско-украинского конфликта в Эр-Рияде, даже если его попросят принять участие во встрече. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Александр Гальперин
ТЕГИ:СШАПредпринимателиБизнесЭкономикаБрендыСпецоперация

Горячие новости

Все новости

партнеры