Американские предприниматели потеряли свыше $300 млрд после ухода из России

Таким образом, отметил он, крайне важно находить позитивные решения и совместные экономические пути, причем это имеет значение в первую очередь для США и многих других стран, которые начали осознавать крайнюю привлекательность российского рынка.

Дмитриев также добавил, что на нем будет лежать ответственность за экономический аспект дискуссии в ходе переговоров с США. Он подчеркнул, что Россия надеется на позитивное общение и на то, что позицию Москвы услышат.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский отказался участвовать в переговорах по разрешению российско-украинского конфликта в Эр-Рияде, даже если его попросят принять участие во встрече. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

