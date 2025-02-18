Американские предприниматели потеряли свыше $300 млрд после ухода из России
Американские корпорации лишились свыше $300 млрд после ухода из России на фоне спецоперации России на Украине. Об этом в преддверии переговоров с американской делегацией в Эр-Рияде (Саудовская аравия) заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, сообщило издание РБК.
Таким образом, отметил он, крайне важно находить позитивные решения и совместные экономические пути, причем это имеет значение в первую очередь для США и многих других стран, которые начали осознавать крайнюю привлекательность российского рынка.
Дмитриев также добавил, что на нем будет лежать ответственность за экономический аспект дискуссии в ходе переговоров с США. Он подчеркнул, что Россия надеется на позитивное общение и на то, что позицию Москвы услышат.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский отказался участвовать в переговорах по разрешению российско-украинского конфликта в Эр-Рияде, даже если его попросят принять участие во встрече. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru