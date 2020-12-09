Американские конгрессмены проголосовали за помощь Украине на $250 млн

Палата представителей Конгресса США одобрила предоставление Украине в качестве помощи $250 млн, говорится на сайте законодательного органа.

Деньги заложены в рассматриваемом конгрессменами проекте военного бюджета страны на 2021 финансовый год. Средства предназначены «на поддержку и помощь украинским вооруженным силам».

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В скором времени данную инициативу рассмотрят американские сенаторы.

Тем временем, Евросоюз выделил Украине с 2014 года 16,5 млрд евро финансовой помощи в виде грантов и займов, что почти в полтора раза больше пакета помощи, обещанного Еврокомиссией шесть лет назад.

Об этом сообщается в докладе Еврокомиссии (ЕК) об имплементации Соглашения об ассоциации с Украиной, который опубликован на сайте организации.

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ФОТО: РИА Новости
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