Американские конгрессмены проголосовали за помощь Украине на $250 млн

В скором времени данную инициативу рассмотрят американские сенаторы.

Тем временем, Евросоюз выделил Украине с 2014 года 16,5 млрд евро финансовой помощи в виде грантов и займов, что почти в полтора раза больше пакета помощи, обещанного Еврокомиссией шесть лет назад.

Об этом сообщается в докладе Еврокомиссии (ЕК) об имплементации Соглашения об ассоциации с Украиной, который опубликован на сайте организации.