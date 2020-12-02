Политолог спрогнозировал сроки развала Украины
Украинский политолог Павел Рудяков дал прогноз по возможному распаду страны. Эксперт поделился мнением в интервью изданию «Украина.ру».
По словам Рудякова, Украину ждёт развал в случае соблюдения властями политического курса последних 15 лет. Политолог заявил, что через 35-40 лет будет вынужден оценивать «причины закрытия этого национального проекта».
Эксперт считает, что Украине нечем гордиться, поскольку в государстве, считающемся социальным, разрушены системы здравоохранения, образования и соцзащиты.
Рудяков отметил, что украинская нация расколота, и раскол среди населения углубляется. Кроме того, политолог подчеркнул, что страна опустилась на последнее место по уровню жизни среди стран Европы, а ВВП за последние 30 лет снизился почти в два раза.
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