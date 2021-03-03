Зеленский: «Северный поток-2» станет мощным ударом по Украине

Как сообщает РИА Новости, украинский лидер считает, что проект будет «третьим, а может даже четвертым» ударом, помимо Донбасса и Крыма.

Кроме того, Зеленский заявил, что Украина «многое сделала» вместе с Евросоюзом и США для того, чтобы «Северный поток-2» не был достроен.

Ранее экс-министр экономики Украины, президент Центра рыночных реформ Владимир Лановой в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал о возможных потерях Украины после запуска «Северного потока — 2».

