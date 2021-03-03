Зеленский: «Северный поток-2» станет мощным ударом по Украине
Завершение строительства газопровода «Северный поток-2» станет «мощным ударом по Украине», заявил президент страны Владимир Зеленский на брифинге с участием главы Евросовета Шарля Мишеля.
Как сообщает РИА Новости, украинский лидер считает, что проект будет «третьим, а может даже четвертым» ударом, помимо Донбасса и Крыма.
Кроме того, Зеленский заявил, что Украина «многое сделала» вместе с Евросоюзом и США для того, чтобы «Северный поток-2» не был достроен.
Ранее экс-министр экономики Украины, президент Центра рыночных реформ Владимир Лановой в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал о возможных потерях Украины после запуска «Северного потока — 2».
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