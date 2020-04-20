Американист: В США самая катастрофическая экономическая ситуация в мире

Экономический кризис в США на фоне пандемии приводит к фантастическому росту безработицы и падению потребительского спроса, что в результате ведёт к резкому сокращению ВВП и госбюджета, пишет «Взгляд». Всё это приводит к панике население Америки. На сегодняшний день Соединённые Штаты на первом месте числу заражённых и скончавшихся от коронавируса людей, при том, что большая часть американского населения соблюдает самоизоляцию.

Американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в эфире НСН подтвердил плачевную социально-экономическую и политическую ситуацию в США, а также рассказал, что она может дать Дональду Трампу шанс стать одним из величайших американских президентов.

«Сегодняшний кризис сравнивают даже не с кризисом 2008 года, а с великой депрессией. А великая депрессия – один из ключевых периодов, через которые прошла Америка, наравне с гражданской войной. Поэтому сейчас вопрос стоит в том, сможет ли Трамп повторить успех Рузвельта и успешно вывести США через кризис. В этих условиях обостряется внутриполитическая борьба – демократы получают сильный рычаг давления на действующего президента. И это намного более конкретная точка воздействия, нежели российское вмешательство в выборы, которого в принципе никто не мог доказать. А здесь конкретно – самая катастрофичная экономическая ситуация в мире, умирают тысячи людей по всей стране и высокий рост безработицы, достигший числа в 22 млн человек. Поэтому Трамп сейчас хочет этот режим чрезвычайного положения поскорее отменить. И сценарий может развиваться двумя вариантами: как это было у Рузвельта, и Дональд Трамп реализует свою идею войти в историю Америки и стать одним из величайших президентов США, либо он окажется в уязвимом положении, и на него будет оказываться сильное давление», - заявил американист.

Также он предупредил о возможном ущербе для мировой экономики от кризиса, развивающегося на фоне пандемии коронавируса.

«Сейчас очевидно, что мир ждут колоссальные потрясения. В самом начале кризиса была информация, что мировая экономика потерпит ущерб до 3 трлн долларов, позже говорили о 5 трлн, а уже буквально вчера, МВФ заявили, что при оптимистичном сценарии, если пандемия будет остановлена к лету, ущерб составит около 9 трлн долларов. Но очевидно, что вирус не закончится к лету и ущерб может достигнуть десятков триллионов», - сказал Блохин.

Кроме того, Константин Блохин оценил влияние пандемии коронавируса на общемировые международные устои, которое можно увидеть уже сейчас.

«Во-первых, коронавирус нам показал неспособность и нежелание США быть лидером международного сообщества в борьбе против коронавируса. Им самим нужна помощь. Во-вторых, коронавирус ударил по хвалёной евроатлантической солидарности, разрушив идею коллективного запада, как карточный домик, и теперь там каждый сам за себя. В-третьих, эта пандемия продемонстрировала лидерские качества Китая в борьбе с коронавирусом внутри своей страны и готовность оказывать услуги международному сообществу. И в-четвертых, мы видим дрейф от демократии к авторитаризму, потому что в условиях кризисного мира демократии неэффективны. Как бы коронавирус не закончился, вот эти четыре фактора уже себя показали», - рассказал ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН.