США насторожила активность Путина перед встречей с Помпео

Перед встречей с госсекретарем США в Сочи 14 мая президент РФ Владимир Путин посетил Государственный летно-испытательный центр имени Чкалова в Астраханской области, где ему показали современную авиационную технику и вооружение. Американские СМИ увидели в этом определенный сигнал, сообщает НСН.

«Визит президента России в Государственный летно-испытательный центр имени Чкалова, видимо должен был быть подчеркнуть, что у Кремля нет планов, по крайней мере в ближайшей перспективе, отказаться от своей агрессивной внешней политики и усилий по военной модернизации, которые ее сопровождают, независимо от того, улучшатся ли отношения США с Россией», — цитирует спецкор НСН американское онлайн-издание The Drive.

При этом автор статьи упоминает, что пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков четко дал понять, что визит Путина в Астраханскую область не является неким посланием Вашингтону.

«Вопросами военно-промышленного комплекса президент занимается дважды в год, и цель этого - развивать ВПК, а не посылать сигналы. Не нужно строить здесь теории заговора», — сказал Песков во вторник, 14 мая.

Тем не менее, в США отмечают, что отношения между Москвой и Вашингтоном находятся «на особо низком уровне», не отказываются от идеи узреть сигналы в свой адрес в графике работы российского президента.

Напомним, что в Государственном летно-испытательном центре имени Чкалова Владимир Путин осмотрел истребитель-перехватчик МиГ-31, на вооружении которого есть гиперзвуковая ракета «Кинжал», а также самолеты пятого поколения Су-57 и новейший истребитель МиГ-35. Президенту также показали авиационную технику, поставляемую для нужд Минобороны, в том числе истребители Су-35, Су-30СМ, корабельный истребитель МиГ-29К морской авиации и перехватчик МиГ-31БМ.

