Американец погиб в ходе военных действий на Украине
Гражданин США погиб в ходе военных действий на территории Украины. Об этом сообщил журнал Newsweek со ссылкой на Госдеп.
В ведомстве не назвали имя погибшего и обстоятельства гибели, объяснив это «уважением к частной жизни».
По данным издания, с начала конфликта на территории Украины погибло около шести американцев.
Военная операция России на территории Украины началась рано утром 24 февраля. Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилитаризация» Украины.
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