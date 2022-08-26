Американец погиб в ходе военных действий на Украине

В ведомстве не назвали имя погибшего и обстоятельства гибели, объяснив это «уважением к частной жизни».



По данным издания, с начала конфликта на территории Украины погибло около шести американцев.

Военная операция России на территории Украины началась рано утром 24 февраля. Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилитаризация» Украины.

