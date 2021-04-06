Америка ввела санкции против турецкого оборонного ведомства за сотрудничество с РФ
США вводят санкции против управления по оборонной индустрии SSB в Турции за покупку российских вооружений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Федеральный регистр законодательных актов США.
Кроме оборонного ведомства, под санкции попали также четыре сотрудник и глава управления Исмаил Демир. В формулировке ограничений отмечается, что они вводятся в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA).
Постановление начнет действовать 7 апреля. Для SSB санкции подразумевают запрет на экспорт в США, а также запрет кредитования.
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