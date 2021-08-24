Алжир объявил о разрыве дипотношений с Марокко

Алжир прекращает дипломатические отношения с Марокко. Соответствующее заявление сделал глава МИД страны Рамтан Ламамра.

Познер допустил возможность гражданской войны во Франции

Как заявил министр, со дня независимости Марокко «осуществляло низменные поступки» в отношении Алжира. Также он выдвинул Марокко обвинение в связи страны с террористами, которых назвал виновными в лесных пожарах.

Кроме того, Ламамра обвинил спецслужбы Марокко в слежке за госслужащими Алжира.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Фото НСН
ТЕГИ:АлжирМарокко
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры