Алжир объявил о разрыве дипотношений с Марокко
24 августа 202119:45
Алжир прекращает дипломатические отношения с Марокко. Соответствующее заявление сделал глава МИД страны Рамтан Ламамра.
Как заявил министр, со дня независимости Марокко «осуществляло низменные поступки» в отношении Алжира. Также он выдвинул Марокко обвинение в связи страны с террористами, которых назвал виновными в лесных пожарах.
Кроме того, Ламамра обвинил спецслужбы Марокко в слежке за госслужащими Алжира.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru