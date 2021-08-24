Алжир объявил о разрыве дипотношений с Марокко

Как заявил министр, со дня независимости Марокко «осуществляло низменные поступки» в отношении Алжира. Также он выдвинул Марокко обвинение в связи страны с террористами, которых назвал виновными в лесных пожарах.



Кроме того, Ламамра обвинил спецслужбы Марокко в слежке за госслужащими Алжира.



