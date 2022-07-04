Алиханов передал проект ответа на блокаду Калининграда со стороны Литвы
Калининградские власти подготовили и передали в правительство России и Администрацию президента РФ варианты возможных ответных мер на запрет транзита ряда грузов через Литву. Об этом сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов в интервью газете «Ведомости».
По его словам, калининградские власти все еще ожидают, что Европейский союз исключит транзит в область из запретов. Говоря об ответных мерах, он отметил, что речь идет об экономических шагах, которые окажутся критичными для Литвы.
Ранее постпред при Евросоюзе Владимир Чижов выразил надежду на достижение компромисса по транзиту в Калининград, напоминает RT. Он отмечал, что соглашение по транзиту между Москвой и Брюсселем все еще действует.
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