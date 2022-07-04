Алиханов передал проект ответа на блокаду Калининграда со стороны Литвы

По его словам, калининградские власти все еще ожидают, что Европейский союз исключит транзит в область из запретов. Говоря об ответных мерах, он отметил, что речь идет об экономических шагах, которые окажутся критичными для Литвы.

Ранее постпред при Евросоюзе Владимир Чижов выразил надежду на достижение компромисса по транзиту в Калининград, напоминает RT. Он отмечал, что соглашение по транзиту между Москвой и Брюсселем все еще действует.

