Алиханов назвал возможный ответ РФ на запрет транзита товаров через Литву
Власти Калининградской области предложили несколько вариантов ответа РФ на запрет транзита товаров через территорию Литвы. Об этом сообщил губернатор региона Антон Алиханов, передает ТАСС.
Среди предложений, в частности, полный запрет на ввоз и вывоз иностранной продукции в РФ через страны Прибалтики. Алиханов назвал это крайним ответом, отметив, что это будет «сокрушительный удар» по Прибалтике. При этом он отметил, что Россия также понесет издержки.
Ранее с 18 июня Литва прекратила транзит в Калининградскую область подсанкционных грузов, что составило почти 50% от всех перевозок.
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