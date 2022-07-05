Алиханов назвал возможный ответ РФ на запрет транзита товаров через Литву

Среди предложений, в частности, полный запрет на ввоз и вывоз иностранной продукции в РФ через страны Прибалтики. Алиханов назвал это крайним ответом, отметив, что это будет «сокрушительный удар» по Прибалтике. При этом он отметил, что Россия также понесет издержки.

Ранее с 18 июня Литва прекратила транзит в Калининградскую область подсанкционных грузов, что составило почти 50% от всех перевозок.