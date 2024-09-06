Алиев заявил о согласовании почти 80% текста мирного договора с Арменией
Азербайджан продолжает мирные переговоры с Арменией, стороны согласовали около 80% текста мирного договора. Об этом заявил лидер Азербайджана Ильхам Алиев, сообщает агентство АзерТАдж.
Политик отметил, что республикам удастся достичь мира на Южном Кавказе, это подтверждают последние события на переговорном треке.
«Мы активно продолжаем переговоры, и почти 80% текста мирного договора уже согласовано», — указал Алиев.
Также азербайджанский президент заявил, что Баку и Ереван начали процесс делимитации и демаркации рубежей. По его словам, стороны согласовали тринадцатикилометровый участок границы. Алиев назвал это «шагом в правильном направлении».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru