Алиев заявил о согласовании почти 80% текста мирного договора с Арменией

Азербайджан продолжает мирные переговоры с Арменией, стороны согласовали около 80% текста мирного договора. Об этом заявил лидер Азербайджана Ильхам Алиев, сообщает агентство АзерТАдж.

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Политик отметил, что республикам удастся достичь мира на Южном Кавказе, это подтверждают последние события на переговорном треке.

«Мы активно продолжаем переговоры, и почти 80% текста мирного договора уже согласовано», — указал Алиев.

Также азербайджанский президент заявил, что Баку и Ереван начали процесс делимитации и демаркации рубежей. По его словам, стороны согласовали тринадцатикилометровый участок границы. Алиев назвал это «шагом в правильном направлении».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
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