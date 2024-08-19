Путин: РФ была бы рада что-то сделать для подписания соглашения по Карабаху
Россия была бы рада, если бы могла что-то сделать для подписания мирного соглашения по Нагорному Карабаху. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым, передает РИА Новости.
В понедельник российский лидер проводит переговоры с азербайджанским коллегой в Баку в рамках своего двухдневного государственного визита. По их итогам ожидается подписание ряда совместных документов, пишет Ura.ru.
На встрече Путин подчеркнул, что накануне в беседе с Алиевым уже затронул тему урегулирования на Южном Кавказе, и политики продолжат обсуждения. Глава российского государства указал, что Москва «была бы очень рада» сделать что-то для выхода на подписание мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией, делимитации и демаркации границы, разблокировки соответствующих направлений в экономике.
Как отметил Путин, он планирует рассказать о результатах встречи в Баку премьер-министру Армении Николу Пашиняну.
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