Алиев заявил о необходимости делимитации границы с Арменией
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что необходимо провести переговоры по делимитации границы с Арменией, сообщило 18 мая РИА Новости.
Алиев отметил, что реакция Армении на ситуацию на границе может усилить напряженность в регионе. Президент Азербайдажна сообщил помощнику президента США по национальной безопасности Джейку Салливану, что страна готова провести переговоры по делимитации согласно трехстороннему договору по Кагорному Карабаху.
Ранее сообщалось, что азербайджанские военные пытались скорректировать границу в Сюникской области, предоставив фальшивые карты, якобы подтверждающие законное нахождение ВС Азербайджана на этой территории. В Армении назвали инцидент провокацией и посягательством на суверенитет страны. Пашинян обратился к президенту России Владимиру Путину за помощью из-за возникшей проблемы, сообщает RT.
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