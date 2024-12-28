Алиев заявил, что борт AZAL подвергся внешнему воздействию в небе над РФ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что борт AZAL подвергся внешнему воздействию в небе над Россией.

Путин извинился перед Алиевым за крушение пассажирского самолета AZAL

По его словам, самолет смог аварийно сесть благодаря профессионализму пилотов.

Алиев также отметил, что для расследования причин авиакатастрофы уже сформировали комиссию из международных экспертов.

Ранее президент России Владимир Путин принес извинения в связи с тем, что трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России, еще раз выразил глубокие и искренние соболезнования семьям погибших, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: МЧС Казахстана
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