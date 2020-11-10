Алиев: Турция и РФ получили равную роль в карабахском конфликте

Отмечается, что Алиев во вторник обсудил турецко-российскую деятельность в центре по контролю за режимом прекращения огня с представителями Турции. Согласно заявлению азербайджанского лидера, Баку удалось добиться равнозначности деятельности сторон.

Ранее РФ, Армения и Азербайджан приняли заявление о прекращении огня в зоне конфликта с 10 ноября. Соглашение о прекращении огня также предполагает обмен военнопленными.

