Алиев: Турция и РФ получили равную роль в карабахском конфликте
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Россия и Турция «получили одинаковую роль» в конфликте в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Алиева.
Отмечается, что Алиев во вторник обсудил турецко-российскую деятельность в центре по контролю за режимом прекращения огня с представителями Турции. Согласно заявлению азербайджанского лидера, Баку удалось добиться равнозначности деятельности сторон.
Ранее РФ, Армения и Азербайджан приняли заявление о прекращении огня в зоне конфликта с 10 ноября. Соглашение о прекращении огня также предполагает обмен военнопленными.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,8 млн+20 977 / сут.
Умерли
31 161+368 / сут.
Выздоровели
1,4 млн+15 600 / сут.
- Эрдоган и Путин по телефону обсудили ситуацию в Карабахе
- Главконтроль: Более 90 тысяч москвичей оштрафованы за нарушение самоизоляции
- Самолет с рейсом Уфа - Москва подал сигнал тревоги
- СМИ: Протестующие в Ереване требуют аннулировать договорённости по Карабаху
- Макрон предложил реформировать Шенгенскую зону
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru