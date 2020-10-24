Алиев рассказал о самых больших закупках оружия Азербайджана у России
Азербайджанский лидер Ильхам Алиев рассказал, у каких стран больше всего его государство закупает оружие. Прежде всего он назвал Россию, а также Турцию и Израиль, пишет французское издание Figaro.
Алиев отметил также, что вооружение закупается в Иране, Украине и Белоруссии.
«Естественно, любая страна нашего региона покупает оружие. Не все страны мира могут обеспечить себя на 100% военной техникой. Так что ничего странного здесь нет», — цитирует Алиева Газета.ru.
Президент Азербайджана также подчеркнул, что «территории освобождаются не беспилотниками», их «освобождают солдаты и люди, которые на местах исполняют свои обязанности».
Бои на территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики обострились 27 сентября. Армения и Азербайджан заявили об обстрелах населённых пунктов в зоне соприкосновения. Непризнанная республика сообщила об атаках на мирное население. Позже в Москве Ереван и Баку достигли соглашения о перемирии с 10 октября, затем и 18 октября, однако военные действия на Южном Кавказе продолжаются.
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